ضبط مصنع بدون ترخيص لتعبئة أعشاب التخسيس وشركة للعطور المقلدة بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

قامت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة ، بالإشتراك مع الجهات المعنية بحملة تموينية مكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات صلاحية السلع.

أسفرت الحملة عن ضبط ( 250 كيلو جرام شاى تخسيس - 225 كيلو جرام دكستروز غذائى–73,440 ألف عبوة أعشاب تخسيس–16,000ألف عبوة فارغة مدون عليها أسماء تجارية- 8 ماكينة تصنيع) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة مسئول عن مخزن ومصنع لتعبئة أعشاب تخسيس كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المخزن والمصنع بدون ترخيص ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح فضلاً عن حيازته كميات من الأعشاب الطبية المخصصة للتخسيس بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط ( 5 جركن ماء مقطر– 15 عبوة كحل أبيض – 53 برميل زيوت عطرية– 200 عبوة زيوت عطرية بأحجام مختلفة وأوزان مختلفة – 240 كرتونة تحتوى على زجاجات فارغة – 9900 عبوة فارغة – 4400 عبوة فارغة – 10000 زجاجة أتومايز يتم تركيبها بالعبوات – 22 كرتونة غطاء للزجاجات – 6000 كرتونة للعبوة الحاوية للزجاجة) بحوزة صاحب شركة لتعبئة العطور كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه بتقليد مركبات عطور عالمية لعرضها بالمولات الكبرى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.