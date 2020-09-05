ضبط عاطل هارب من 3 قضايا وبحوزته كمية من مخدر الفودو فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية، من ضبط مسجل خطر هارب من من 3 قضايا و بحوزته عدد قطعتين سلاح أبيض و كمية من مخدر الفودو، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن النقيب محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز أشمون، والنقيب محمد خليل معاون مباحث مركز أشمون، من ضبط مسجل خطر هارب من من 3 قضايا وبحوزته قطعتى سلاح أبيض وكمية من مخدر الفودو، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.