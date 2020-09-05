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ضبط المتهم بقتل مواطن في الأقصر بـ"فرد خرطوش"

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:55 ص
ضبط المتهم بقتل مواطن في الأقصر بـ"فرد خرطوش" ضبط متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكب واقعة مقتل مواطن بالأقصر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بالعثور على جثة أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر (على جانب الطريق الزراعى الشرقى الأقصر/أسوان) بدائرة المركز وبها جروح متفرقة بالجسم وبجوارها دراجة نارية .

 توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالأقصر أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (تاجر مواشى - شقيقه "عامل" مقيمان بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهم الأول وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وذلك لسابقة وجود خلافات بينهم حيث عقدا العزم على قتله للإنتقام منه وإنتظراه صباح يوم إرتكاب الواقعة بمكان العثور على جثته وأطلق عياراً من فرد خرطوش وتعديا عليه بالضرب بعصا فأوديا بحياته ، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى والعصا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، جارى تكثيف الجهود لضبط الهارب .

 

 

 


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