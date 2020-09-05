اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملة نظافة بمجلس قروى "الروضة والمعصرة ونواى" بمركز ملوى بالمنيا

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:45 م
صور.. حملة نظافة بمجلس قروى "الروضة والمعصرة ونواى" بمركز ملوى بالمنيا حملة نظافة
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى الروضة برئاسة أسامة سيبويه رئيس القرية بمركز ملوى بمحافظة المنيا، حملة مكبرة لرفع كفاءة منظومة النظافة حيثُ تم تمهيد الشوارع بالجليدر بقرية الروضة والبياضية وطريق الأصلاح وطريق مصر أسوان، كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى المعصرة برئاسة مؤمن صلاح رئيس القرية حملة نظافة بقرية المعصرة وقرية جلال الشرقية.

كما واصلت الوحدة المحلية لمجلس قروى نواى برئاسة محمد عبدالعواض حملة نظافة بنطاق الوحدة المحلية وشملت إزالة ورفع كافة المخلفات الصلبة فى نطاق الوحدات المحلية وتم نقل المخلفات الى الظهير الصحراوى .

 يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى برفع كفاءة منظومة النظافة حفاظاً على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة والقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئي.

وشدد رئيس المركز أن الحملات مستمرة بباقى القرى بالوحدة المحلية وذلك بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل بقرى الوحدة المحلية، ورفع القمامة من الشوارع وخلق جو صحى وبيئى مناسب للمواطنين، مناشداً المواطنين الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة .

 

FB_IMG_1599301865954
 

 

FB_IMG_1599301873022
 

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

ملوى

وحدة محلية

منظومة النظافة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

الداخلية تضبط 3748 سائقا لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 3748 سائقا لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة