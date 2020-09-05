صور.. حملة نظافة بمجلس قروى "الروضة والمعصرة ونواى" بمركز ملوى بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى الروضة برئاسة أسامة سيبويه رئيس القرية بمركز ملوى بمحافظة المنيا، حملة مكبرة لرفع كفاءة منظومة النظافة حيثُ تم تمهيد الشوارع بالجليدر بقرية الروضة والبياضية وطريق الأصلاح وطريق مصر أسوان، كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى المعصرة برئاسة مؤمن صلاح رئيس القرية حملة نظافة بقرية المعصرة وقرية جلال الشرقية.

كما واصلت الوحدة المحلية لمجلس قروى نواى برئاسة محمد عبدالعواض حملة نظافة بنطاق الوحدة المحلية وشملت إزالة ورفع كافة المخلفات الصلبة فى نطاق الوحدات المحلية وتم نقل المخلفات الى الظهير الصحراوى .

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى برفع كفاءة منظومة النظافة حفاظاً على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة والقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئي.

وشدد رئيس المركز أن الحملات مستمرة بباقى القرى بالوحدة المحلية وذلك بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل بقرى الوحدة المحلية، ورفع القمامة من الشوارع وخلق جو صحى وبيئى مناسب للمواطنين، مناشداً المواطنين الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة .