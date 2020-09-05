اليوم السابع
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خالد صلاح
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صور.. الأقمار الصناعية ترصد تحضير كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ من غواصة

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:00 ص
صور.. الأقمار الصناعية ترصد تحضير كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ من غواصة أقمار صناعية تشير إلى تحضير كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ
واشنطن (رويترز)

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قال مركز أبحاث أمريكى، إن صورا بالأقمار الصناعية لحوض لبناء السفن فى كوريا الشمالية، تشير إلى تجهيزات لإجراء تجربة صاروخ باليستى متوسط المدى يطلق من غواصة.

 

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الصور التى نشرها على موقعه الالكترونى لحوض سينبو لبناء السفن فى كوريا الشمالية تظهر عدة سفن إحداها تشبه سفنا استخدمت من قبل فى قطر بارجة منصة الاختبار القابلة للغطس.

 

وذكر المركز أن النشاط "يشير، لكن بشكل غير قاطع، إلى تحضيرات لتجربة صاروخ بوكوكسونج-3 الباليستى من منصة الإطلاق الغاطسة".

 

وكانت كوريا الشمالية قالت فى أكتوبر إنها اختبرت بنجاح إطلاق الصاروخ بوكوكسونج-3 وهو صاروخ باليستى جديد يطلق من غواصة وذلك بهدف احتواء التهديدات الخارجية وتعزيز الدفاع عن النفس.

 

ويرى محللون التجربة بأنها أكثر تجارب بيونجيانج استفزازا منذ دخولها فى حوار مع الولايات المتحدة فى عام 2018 بشأن برامجها للأسلحة النووية والصاروخية.

الغواصة تتحرك فى المياه
الغواصة تتحرك فى المياه

 

الغواصة تخرج من المرسى
انطلاق الغواصة عقب تجهيزها 

 

تجهيزات الصاروخ
موقع تجهيز الصاروخ الذى سيوضع على الغواصة

 

موقع تجهيز الغواصة ووضع الصاروخ عليها
موقع تجهيز الغواصة ووضع الصاروخ عليها

 


أقمار صناعية

كوريا الشمالية

إطلاق صاروخ

غواصة

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