اليوم السابع
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السبت، 05 سبتمبر 2020 11:57 ص
خالد صلاح
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شعبة مواد البناء تؤكد زيادة المعروض محليا واستقرار أسعار الأسمنت والحديد

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:57 ص
شعبة مواد البناء تؤكد زيادة المعروض محليا واستقرار أسعار الأسمنت والحديد مواد البناء
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار مواد البناء اليوم السبت 5-9-2020 ، شهدت استقرارا بحسب الأسعار الحالية بالسوق، وذلك فى ظل انخفاض الطلب وزيادة المعروض بالسوق. 
 
وأكد أحمد  الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الحديد سجلت 9100  - 9500 جنيها للطن تسليم ارض مصنع ، والسعر للمستهلك عند  9400 -9900 جنيها . 
 
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، إن أسعار الأسمنت سجلت 650-680  جنيها تسليم المصنع، في حين يصل سعر المستهلك الي 700-750 جنيها للطن، وأن أسعار  الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين  60-100 جنيها، والطوب بين 750-950  جنيها للالف طوبة. 
 
كان أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، طالب  بضرورة انتهاء الحكومة من خطة التخطيط العمرانى سريعا والسماح بالبناء على الأراضى غير الزراعية، ومنح الراغبين فى البناء التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، لافتا إلى أن الأسواق تترقب الانتهاء من فترة وقف البناء لمدة 6 أشهر والتى أقرتها الحكومة ومن المقرر أن تنتهى المدة فى شهر نوفمبر المقبل. 
 
وأضاف الزينى "، إن شركات مواد البناء وفى مقدمتها الحديد والأسمنت تنتج كمياتها على حسب احتياجات السوق المحلى بسبب الركود الكبير الذى يشهده قطاع مواد البناء وحتى لا يتعرض الحديد للصدأ فى حالة تخزينة بالمخازن وكذلك الأسمنت باعتباره سلعة سريعة التلف إذا تعرضت للرطوبة، وأكد على أن الانتاج السنوى من حديد التسليح يصل إلى 8ملايين طن، والأسمنت متوسط 50  مليون طن، ويعتبر السحب فى مواد البناء يتركز على المشروعات القومية للدولة فقط خلال المرحلة الحالية.
 

اسعار الحديد

اسعار الاسمنت

اسعار الرمل

اسعار مواد البناء

اسعار الجبس

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