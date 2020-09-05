اليوم السابع
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شركة دنماركية تبحث فى استخدام أدوية السكرى والسمنة لعلاج كورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:00 م
شركة دنماركية تبحث فى استخدام أدوية السكرى والسمنة لعلاج كورونا علاج فيروس كورونا
كتبت هند عادل

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تستكشف شركة Novo Nordisk A / S الدنماركية ما إذا كانت فئة جديدة من الأدوية التى تساعد الأشخاص على إنقاص الوزن والسيطرة على مرض السكرى لديها أيضًا إمكانية فى مكافحة فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لوكاله "بلومبرج" تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض السكرى غالبًا ما يكونون أسوأ حالًا فى محاولة التغلب على كورونا، الآن يُظهر التحليل الأولى للسجلات الطبية الإلكترونية أن أدوية GLP-1، التى تساعد المرضى على إبقاء مستويات السكر فى الدم تحت السيطرة، يمكن أن تكون "علاجًا مفيدًا للغاية" فى مساعدة مرضى السكرى على محاربة  كوفيد 19، حسبما قال رئيس قسم العلوم بشركة Novo Mads Krogsgaard Thomsen، وأشار إلى أدلة على أن الفيروس يهاجم الخلايا التي تفرز هرمون الأنسولين.

مضيفا "الإشارة المبكرة إلى أن فئة GLP-1 مفيدة بالفعل فى  Covid-19هذا ليس غير متوقع لأن هذه هي فئة العوامل التي تستهدف عوامل الخطر لنتائج كورونا  السيئة."

وتدرس نوفو ، من مصنعى أدوية مرض السكري في العالم ، الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الأدوية في الوقت الذي يسارع فيه الباحثون والحكومات لإيجاد علاجات لمكافحة فيروس كورونا، و أجازت الولايات المتحدة الشهر الماضي استخدام بلازما النقاهة  التي تستخدم الدم من الأشخاص الذين تعافوا من Covid-19  لمساعدة المصابين حاليًا على أساس طارئ لبعض الحالات.

ويضاف ذلك إلى قائمة متزايدة من العلاجات المتاحة للأطباء في مايو، منحت الهيئات التنظيمية تصريحًا طارئًا لعقار ريمديسفير المضاد للفيروسات لشركة Gilead Sciences Inc. ، بينما أظهر الديكساميثازون، وهو دواء مضاد للالتهابات متوفر على نطاق واسع، وعدًا بإنقاذ الحياة.

يمكن أن يعاني مرضى كورونا من حالة التهابية يبالغ فيها الجهاز المناعي في رد فعله تجاه الفيروس، ما يتسبب في ضرر أسوأ من العدوى نفسها، وتشير الدراسات إلى أن semaglutide المكون الرئيسي في لعلاج مرضى السكر يخفف الالتهاب الجهازي لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري والسمنة

وتجرى الشركة الدنماركية مزيدًا من الدراسات وستعلن النتائج إذا تمكنت من إثبات البيانات الأولية.


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