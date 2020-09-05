شاهد قبر يوسف والى وزير الزراعة الأسبق قبل دقائق من دفنه

الفيوم رباب الجالي

بعد دقائق قليلة يصل جثمان الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق وقد حضر أبناء عائلته وعائلات القرية وتم فتح القبر لتجهيزه والذى أوصى بدفنه فيه بجوار والده ووالدته.

وكان قد توفى، الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق عن عمر يناهز 89 عاما.

تخرج والى فى كلية الزراعة، رشح نائبا فى مجلس الشعب المصرى عن دائرة انتخابية فى محافظة الفيوم.

شغل والى منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عام 1984، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.