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سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

السبت، 05 سبتمبر 2020 07:42 م
سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها - أرشيفية
كتب محمد جمال

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التهمت سيدة فى زامبيا العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه طلبها بقتل الفأر الذى يعبث في حجرة نومها، مسببا لها إزعاج شديد أثناء النوم، وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فإن الزوج الذى يدعى إبراهيم موسوندا (52 عاما) يعانى من إصابة كبيرة، عندما قامت زوجته (40 عاما) بالتهام عضوه الذكرى، وغرس أسنانها فيه بقوة شديدة مسببة له جروح وقطع شديد فى العضو.

 

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ونُقل موسوندا إلى مستشفى كيتوى التعليمى، حيث عولج من الإصابة المروعة ، حسبما ذكرت صحيفة ميرور ،وأكد بوثويل ناموسوا ، نائب مفوض الشرطة في مقاطعة كوبربيلت ، إن الاثنين منفصلان ولديهما غرف نوم منفصلة في نفس المنزل، ولم يعرف ما اذا كانت المرأة قد وجهت اليها أي اتهامات أم لا.


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سيدة تلتهم العضو الذكرى

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