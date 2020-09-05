سلوفاكيا تسجل ارتفاعا قياسيا فى حالات كورونا

سجلت سلوفاكيا اليوم السبت 226 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر زيادة يومية في الدولة الواقعة بوسط أوروبا منذ بدء تفشي الجائحة.

وتأتي هذه القفزة في الوقت الذي تشهده فيه أيضا دول مجاورة معدلات زيادة قياسية في حالات الإصابة مع انتهاء موسم العطلات الصيفية وعودة التلاميذ إلى المدارس. ويسعى المسؤولون لتجنب فرض إجراءات عزل عام على نطاق واسع كتلك التي فرضت وقت بدء تفشي الفيروس وأضرت بالنشاط الاقتصادي.

وسجلت جمهورية التشيك اليوم السبت 798 إصابة جديدة، وهو أعلى معدل إصابات يومي تسجله حتى الآن، في حين سجلت المجر معدلا قياسيا للإصابات بلغ 510 حالات.

ولا يزال معدل الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 في سلوفاكيا واحدا من أقل المعدلات في أوروبا حيث بلغ 37 وفاة فقط. ومن بين 4526 حالة إصابة بالفيروس، تماثل 2797 مريضا للشفاء.

ونجحت البلاد في احتواء انتشار المرض إلى حد كبير بعد موجة تفشيه الأولى، حيث كانت الإصابات اليومية في مايو ويونيو غالبا ما تسجل في خانة الآحاد.

لكن البلاد شهدت معدلات ارتفاع تجاوزت 100 إصابة يومية لعدة مرات منذ أغسطس. وبلغت حصيلتها القياسية السابقة 137 حالة في الثالث من سبتمبر.

ولمواجهة ذلك، شددت البلاد من إجراءاتها فيما يتعلق بوضع الكمامات والتجمعات الكبيرة.