روسيا ترد على التصريحات الخارجية بشأن صحة نافالني

رويترز

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت إنها لاحظت صدور عدة تصريحات معادية لروسيا فيما يتعلق بموضوع صحة المعارض الروسي ألكسي نافالني، وذلك بعد أن قالت ألمانيا إنه تعرض للتسميم بغاز نوفيتشوك للأعصاب.

وكتبت وزارة الخارجية في بيان "فيما يتعلق بهذه التصريحات المتجرئة أن ... (غاز نوفيتشوك) جرى تطويره هنا، أصبح لزاما علينا أن نقول ما يلي: "لعدة سنوات، لجأ مختصون في العديد من الدول الغربية والهيئات المتخصصة التابعة لحلف شمال الأطلسي إلى استخدام هذه المجموعة واسعة النطاق من المركبات الكيميائية".