رئيس مدينة ملوى يوجه بسرعة إنهاء تطهير مخرات السيول

المنيا- حسن عبد الغفار

كلف اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى،الوحدة المحلية لمجلس قروى دير البرشا والروضة بسرعة إنهاء أعمال تطهير مخرات السيول، وقيام لجان بالمتابعة بالمرور الدوري والمستمر ورفع بيان بموقف تطهير مخرات السيول واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة تحسباً لهطول أمطار غزيرة أو حدوث السيول خلال موسم الشتاء.

حيث قامت الوحدة المحلية بدير البرشا بالتنسيق مع هندسة رى ملوى بتطهير مخرات السيول، ومدى جاهزيتها لاستقبال السيول والأمطار، وإعداد تقارير دورية بشكل مستمر لتقييم الوضع الحالى للمخرات.

و نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى الروضة برئاسة اسامة سيبويه رئيس القرية بمركز ملوى ، حملة مكبرة لرفع كفاءة منظومة النظافة حيثُ تم تمهيد الشوارع بالجليدر بقرية الروضة والبياضية وطريق الأصلاح وطريق مصر اسوان، كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى المعصرة برئاسة مؤمن صلاح رئيس القرية حملة نظافة بقرية المعصرة وقرية جلال الشرقية.

كما واصلت الوحدة المحلية لمجلس قروى نواى برئاسة محمد عبدالعواض حملة نظافة بنطاق الوحدة المحلية وشملت ازالة ورفع كافة المخلفات الصلبة فى نطاق الوحدات المحلية وتم نقل المخلفات الى الظهير الصحراوى.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء اركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى برفع كفاءة منظومة النظافة حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئي.

وشدد رئيس المركز أن الحملات مستمرة بباقي القري بالوحدة المحلية وذلك بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل بقري الوحدة المحلية، ورفع القمامة من الشوارع وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين، مناشداً المواطنين الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة .