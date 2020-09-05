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خادمة يوسف والى تتحدث عن الراحل وتصفه بأطيب الناس "فيديو"

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:24 م
خادمة يوسف والى تتحدث عن الراحل وتصفه بأطيب الناس "فيديو" هدى سالم عبد النبى خادمة يوسف والى
الفيوم - رباب الجالى

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قالت هدى سالم عبد النبى، خادمة يوسف والى، والتى تعمل بمنزله منذ أكثر من 59 عاما: "يا ريت يدفنونى مكانه ده كان أحسن الناس وأطيب الناس وبيسأل على الفقير قبل الغنى وعمره ما غلط فيا". جاء ذلك خلال تشييع جنازة الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من مسقط رأسه بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق بمحافطة الفيوم.

ولفتت السيدة إلى أنها تعمل بمنزل أسرة الدكتور يوسف والى منذ 59 عاما حيث كانت فى السادسة عشر من عمرها ولم تجد منه إلا المعاملة الحسنة والرحمة.

وكانت جنازة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، شيعت اليوم بمسقط رأسه بمقابر قرية النزلة بمركز يوسف الصديق، بحضور أبناء عائلته وأبناء العائلات بالمحافظة وغياب القيادات التنفيذية والرسمية بالمحافظة.

وتُوفى اليوم السبت، الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق عن عمر يناهز 89 عاما، وتولى يوسف والى منصب وزير الزراعة حوالى 22 عاما، كما تولى منصب الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى وتم تصعيده لمنصب نائب رئيس الحزب حتى ثورة 25 يناير، وكشف يوسف والى فى آخر الحوارات الصحفية التى أجراها فى منتصف عام 2020 الجارى، أنه لم يستفد من منصبه بمليم واحد ولم يحصل على أى امتيازات كالحصول على كابينة بالمنتزه أو الساحل الشمالى أو حراسة خاصة بالمنزل وهو ما جعل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك يثق فيه ويعمل على تصعيده بصورة مباشرة فى الحزب الوطنى، مؤكدا أنه كان يتحدث كثيرا عن أهمية استثمار أموال المصريين بالخارج داخل الدولة.


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