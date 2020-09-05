حبس ضابطى شرطة 3 سنوات لاتهامهما بضرب محتجز حتى الموت بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار مصطفى المغازى وعضوية المستشارين وائل الشربينى وعاصم الدسوقى بالسجن 3 سنوات لضابطي شرطة ومفتش صحة لاتهامهم بالاعتداء بالضرب المبرح على متهم محتجز فى قضية سرقة داخل حجز مركز شرطة بدر، مما أدى إلى وفاته.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2012 حينما لقى« م .ع» المحتجز فى قضية سرقه بقسم شرطة بدر بالبحيرة مصرعه متأثرًا باصابته داخل مركز شرطة بدر.

واتهمت اسرة المجنى عليه ضابطى المباحث، فى ذلك الوقت بضربه بشكل مبرح مما أدى إلى وفاته، كما اتهمت مفتش الصحة بالتواطؤ فى الواقعة.

وتمت إحالة القضية الى محكمة جنايات دمنهور التى أصدرت حكمها المتقدم.