جو بايدن يضم مسئولين بارزين فى إدارة أوباما إلى فريقه الانتقالى

رويترز

ضم المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن منافسه السابق في الانتخابات التمهيدية بيت بوتجيج ومسؤولين بارزين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إلى فريقه الانتقالي الموسع اليوم السبت، وعين بايدن بوتجيج، الذي خدم في الجيش لفترة طويلة وكان رئيس البلدية في ساوث بند بولاية إنديانا، في الهيئة الاستشارية بجانب سالي ييتس نائبة وزير العدل السابقة وسوزان رايس مستشارة الأمن القومي في إدارة أوباما والتي كان اسمها مدرجا على القائمة القصيرة لمنصب نائب بايدن.