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جو بايدن يضم مسئولين بارزين فى إدارة أوباما إلى فريقه الانتقالى

السبت، 05 سبتمبر 2020 09:43 م
جو بايدن يضم مسئولين بارزين فى إدارة أوباما إلى فريقه الانتقالى جو بايدن
رويترز

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 ضم المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن منافسه السابق في الانتخابات التمهيدية بيت بوتجيج ومسؤولين بارزين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إلى فريقه الانتقالي الموسع اليوم السبت، وعين بايدن بوتجيج، الذي خدم في الجيش لفترة طويلة وكان رئيس البلدية في ساوث بند بولاية إنديانا، في الهيئة الاستشارية بجانب سالي ييتس نائبة وزير العدل السابقة وسوزان رايس مستشارة الأمن القومي في إدارة أوباما والتي كان اسمها مدرجا على القائمة القصيرة لمنصب نائب بايدن.

وقال تيد كوفمان الذي يقود الفريق "نعد لهذا الانتقال في ظل أزمة صحية عالمية واقتصاد يعاني... إنه انتقال لم يسبق له مثيل وسيساعد هذا الفريق جو بايدن على التصدي للتحديات الملحة التي يواجهها بلدنا من اليوم الأول"، وأضاف أن خبرة أعضاء الهيئة الاستشارية ستساعد بايدن على إدارة أزمة الجائحة التي لا تزال تعصف بالولايات المتحدة وكذلك الركود الاقتصادي.

 


جو بايدن

أمريكا

الانتخابات الأمريكية

ترامب

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