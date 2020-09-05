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جريمة هزت المنوفية.. أب يعترف باغتصاب ابنته بسرس الليان

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:45 م
جريمة هزت المنوفية.. أب يعترف باغتصاب ابنته بسرس الليان اغتصاب- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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جريمة بشعة شهدتها مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وذلك عندما تجرد أب عاطل من مشاعر الانسانية، وقام باغتصاب ابنته وتهديدها بالقتل فى حالة رفضها، وأكدت المجنى عليها خلال اعترافاتها، أنها تعرضت للاغتصاب من والدها من منذ فترة كبيرة وكل مرة تحاول الرفض يهددها بالقتل أو طردها من المنزل، وأضافت المجنى عليها خلال الاعترافات:"زهقت منه خالص من كتر اللى يعمله معايا وعمره مافكر فى مرة إنى أنا بنته خالص والمصيبة الكبيرة أمى كانت عارفه اللى بيحصل وكانت خايفة علشان كان بيضربها".

وبمواجهة الأم، أكدت أنها حاولت منعه أكثر من مرة ولكنه هددها بالقتل مضيفة: ولأنى أخاف على أبنائى الباقين كنت بتحمل وأقول منك لله ربنا ينتقم منك يامفترى.

وحاول المتهم فى بداية اعترافاته إنكار إرتكاب الواقعة ولكن عند مواجهة بالدلائل على فعله المشين قرر الاعتراف بالواقعة، قائلا: "كنت قايم من النوم وشوفتها ومقدرتش أمسك نفسى وأغتصبتها".
 

وقرر أحمد عز وكيل نيابة مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية ، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة ، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية ، إحالة أب تجرد من مشاعر الانسانية وقام باغتصاب ابنته إلى محكمة الجنايات محبوسا على ذمة القضية عقب تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ، وإيداع المجنى عليها الطفلة التى تعرضت للاغتصاب من قبل والده بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية فى إحدى دور الرعاية وذلك بعد أن أوصت لجنة حماية الطفل بذلك كون الأم غير أمينة عليها، ونظرا لكون الطفلة تعانى من حالة نفسية سيئة بعد ما تعرضت له من تعدى.

 


اب يغتصب ابنته

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حبس اب يغتصب ابنته

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