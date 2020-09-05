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توقف حركة طريق بنها الزراعى بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى نفق مزلقان زكى

السبت، 05 سبتمبر 2020 04:56 م
توقف حركة طريق بنها الزراعى بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى نفق مزلقان زكى رفع السيارة
القليوبية إبراهيم سالم

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تعطلت حركة المرور بالطريق الزراعى بنها القاهرة، بسبب انقلاب سيارة ربع نقل أمام مزلقان زكى بمدينة طوخ فى القليوبية، حيث سقطت من أعلى الكوبرى دون وجود وإصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل رقم 5481 بطريق بنها القاهرة الزراعى أمام منطقة مزلقان زكى، حيث أنها سقطت من أعلى الكوبرى بسبب السرعة الجنونية مما تسبب فى تعطل حركة الطريق وتضرر المسافرون وأصحاب السيارات.

وانتقلت على الفور الأجهزة المحلية ورجال المرور والتعليق وقوات الشرطة، وتم رفع السيارة وتسيير حركة المرور بالطريق الزراعى، لعدم تعطل أصحاب السيارات والمسافرين، وتبين من المعاينة الأولية أن السرعة الجنونية تسببت في انقلاب السيارة من أعلى الكوبرى، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

رفع السيارة

رفع السيارة

 


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توقف الحركة المرورية

حوادث الطرق

حادث مزلقان زكى

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