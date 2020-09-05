تواصل فعاليات سباق الهجن التنشيطى بشرم الشيخ لليوم الثالث.. صور

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تواصلت على أرض مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ، منافسات اليوم الثالث للمهرجان التنشيطى الأول، بأشواط الفترة الصباحية، وتتنافس على صدارة الأشواط فيها الهجن من محافظات جنوب وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس وسوهاج والوادى الجديد .

ومن المقرر أن تختتم الفعاليات بعد ظهر اليوم بتسليم الهدايا التذكارية للحاصلين على المراكز الأولى بكل شوط .

وأعلنت لجنة التحكيم للمهرجان أسماء الفائزين بكل شوط خلال اليومين الماضيين، وفاز بصدارة الأشواط بحسب ترتيبها فى الشوط التراثى لمسافة 10 كيلو متر على محمد سلمى حويطات، وشوط الزعامة محمد زايد تياها، والشوط الأول خالد جمعة حويطات، والثانى ماراثون عبدالله ابوالشيخ حويطات والثالث ماراثون سليمان ابوشكرى المعازى، والرابع محافظات محمد أحمد شرارات، والخامس عياد عيد احيوات، والسادس عابد سليمان حرب مزينة، والسابع خالد جمعة حويطات، والثامن خالد مصطفى ترابين، والتاسع محمد غانم عيايدة، والعاشر سليم سلامة احيوات، والثانى عشر نصار عيد احيوات، والثالث عشر سليمان شكرى معازة .

ضمت لجنة التحكيم كل من المحكمين خضر اجرابيع سلام، وعمر القرم، وسارى مسلم عليان، ومهدى سالم سليمان، وكانت انطلقت الفعاليات الخميس الماضى على أرض مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان سباق الهجن التنشيطى الأول للموسم الرياضى 20/21 وينظمه الاتحاد المصرى لرياضات الهجن بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وسط إجراءات الاحتراز من كورونا.

ويشارك فى السباق هجن من مختلف محافظات مصر حضر بها ملاكها لخوض السباقات والتنافس على المراكز الأولى وحصد جوائز تشجيعية يقدمها الاتحاد المصرى للهجن بالتعاون مع محبين وداعمين للسباقات.