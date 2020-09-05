تشييع جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من مسقط رأسه بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

كشف مصدر بمحافظة الفيوم أن جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ستشيع بعد صلاة العصر من مسقط رأسه بمركز يوسف الصديق، على أن يتم دفنه بمقابر العائلة.

وكان قد توفى، الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق عن عمر يناهز 89 عاما.

تخرج والى فى كلية الزراعة، رشح نائبا فى مجلس الشعب المصرى عن دائرة انتخابية فى محافظة الفيوم.

شغل والى منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.