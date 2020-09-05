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تشميع 5 مراكز دورس خصوصية و"سايبر نت" فى حملة مكبرة بالزقازيق.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 05:51 م
تشميع 5 مراكز دورس خصوصية و"سايبر نت" فى حملة مكبرة بالزقازيق.. صور
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد محمد محمود رئيس حى أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، أنه وجه حملة مكبرة، لغلق مراكز الدروس الخصوصية ومحلات الإنترنت، يترأسها عادل عبد المنعم نائب رئيس الحى ومحمد عمران نائب رئيس الحى، وبالاشتراك مع المهندس أحمد سعد وكيل الادارة الهندسية ومجدى صادق رئيس قسم الإزالات، مؤكدا أن الحملة تمكنت من غلق عدد 5 سناتر وعدد 1 سايبر بمنطقة الحناوى، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشدت رئاسة الحى فى بيان، جميع المدرسين بعدم فتح أى سناتر للدروس الخصوصية ومراعاة تنفيذ القرارات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم وجود أى تجمعات حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب وأسرهم.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن غلق المراكز وسناتر الدروس الخصوصية تمثل خطوة جادة نحو الاستمرار فى مكافحة الدروس الخصوصية لإعادة الانضباط للعملية التعليمية والالتزام داخل المدارس وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل أولياء الأمور .

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية بشن حملاتها التفتيشية لضبط مراكز الدروس المخالفة لمنع التجمعات تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

تشميع 5 مراكز دورس خصوصية (1)
 
تشميع 5 مراكز دورس خصوصية (2)
 
تشميع 5 مراكز دورس خصوصية (3)
 
تشميع 5 مراكز دورس خصوصية (4)
 
تشميع 5 مراكز دورس خصوصية (5)
 
تشميع 5 مراكز دورس خصوصية (6)

الشرقية

اخبار الشرقية

مراكز الدورس الخصوصية

غلق مراكز الدروس الخصوصية

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