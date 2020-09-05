اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 06:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تشميع 10 صيدليات وتحرير 18 محضرا لضبط أدوية محظور تداولها ببنى سويف

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:25 م
تشميع 10 صيدليات وتحرير 18 محضرا لضبط أدوية محظور تداولها ببنى سويف جانب من المضبوطات
بنى سويف فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة حملات الرقابة لضبط سوق الدواء بالقرى والمدن ، وذلك  في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين وضبط الأسواق ، والاطمئنان علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وضبط محتكري المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحقيق الانضباط بأسواق السلع الأساسية ، ومواجهة كافة أوجه الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.    

 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لحملات الرقابة والمتابعة الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والذي يأتي إطار جهود مديرية الصحة بني سويف لضبط السوق الدوائي من خلال المتابعة المستمرة للصيدليات ومخازن الأدوية.

 

وتضمن التقرير تنفيذ حملات رقابية وتفتيشية على مدار هذا  الأسبوع  بقيادة  الدكتورة دعاء رمضان مدير إدارة الصيدلة والدكتور عبد الرحمن صابر مدير إدارة التفتيش الصيدلي بعمل حملات تفتيشية من التفتيش الصيدلي بالمديرية ، والتي شملت عدد  65 صيدلية بقري ومراكز الواسطي  وسمسطا وبني سويف واهناسيا ، وكذا عدد 4 مخزن أدويه للتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الوقاية وعدم المغالاة  في أسعارها أو احتكارها، والتأكد من مستوي الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط أدوية مؤثرة علي الصحة النفسية محظور تداولها في السوق المصري دون إتباع الاشتراطات واللوائح المنظمة من وزارة الصحة، ومنشطات جنسية مهربه وأدوية مستوردة غير مرخص بتداولها في السوق المصري وأدوية خاصة بالتأمين الصحي وأدوية منتهية الصلاحية  وضبط أدويه(عقار الميزوبريستول ) المحظور تداوله خارج المستشفيات ، وتم تحريز المضبوطات تحت تصرف النيابه وعمل عدد 18 محضر بالوقائع وتشميع عدد 10 صيدليات.

 

شارك في الحملات كل من: الدكتور ايمن جبر ، الدكتور جورج اسكندر ، الدكتورة  سامية أبو الخير، الدكتورة هاجر عصام ، الدكتورة هاجر حسن، الدكتوره الشيماء نفادي ، الدكتوره إيمان نبيه ، الدكتور عمرو عبد اللطيف ، الدكتورة ايريني مرزوق ، الدكتور عبد التواب محمد ، الدكتور مصطفى عبد العظيم ، الدكتور ايمن الجارحى.

 

 

 


اخبار عاجلة

بنى سويف

اخبار مصر

صيدليات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

حصاد الجولة 24 بالإيجبشيان ليج.. الأهلى يرفع شعار فاضل على الحلو 11نقطة.. الزمالك عقدة بيراميدز.. أبو جبل يحافظ على الكلين شت.. سقوط مدوٍ للإسماعيلى.. 4 أهداف قاتلة و5 للأجانب.. انتفاضة للإنتاج.. وظهور شيكابالا

حصاد الجولة 24 بالإيجبشيان ليج.. الأهلى يرفع شعار فاضل على الحلو 11نقطة.. الزمالك عقدة بيراميدز.. أبو جبل يحافظ على الكلين شت.. سقوط مدوٍ للإسماعيلى.. 4 أهداف قاتلة و5 للأجانب.. انتفاضة للإنتاج.. وظهور شيكابالا

الداخلية تضبط 10 مطلوبين لحبل المشنقة و292 هاربا من المؤبد.. فيديو

الداخلية تضبط 10 مطلوبين لحبل المشنقة و292 هاربا من المؤبد.. فيديو

سقوط سيول بالمناطق الجبلية فى الكيلو 85 طريق "قنا - سفاجا".. صور

سقوط سيول بالمناطق الجبلية فى الكيلو 85 طريق "قنا - سفاجا".. صور

النائب العام يحيل "سيدة المحكمة" للجنايات بتهمة التعدى على ضابط شرطة

النائب العام يحيل "سيدة المحكمة" للجنايات بتهمة التعدى على ضابط شرطة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 5-9-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 5-9-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة