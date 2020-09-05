اليوم السابع
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ترامب يعرض مساعدة بلاده فى حل النزاع الحدودى بين الصين والهند

السبت، 05 سبتمبر 2020 07:28 ص
ترامب يعرض مساعدة بلاده فى حل النزاع الحدودى بين الصين والهند دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، إن بلاده مستعدة للمساعدة فى حل النزاع بين الهند والصين بشأن الحدود الجبلية بغرب الهيمالايا.

 

ووصف الرئيس الأمريكى الموقف فى تصريحات للصحفيين بأنه "معقد للغاية"، ونشر البلدان قوات إضافية على الحدود بعد اشتباك فى يونيو حزيران شهد مقتل 20 جنديا هنديا.

 

وقال مصدر بالحكومة الأمريكية لرويترز إن واشنطن ترى أن البلدين لا يسعيان لدفع النزاع إلى حافة الحرب، وقال ترامب فى إفادة صحفية بالبيت الأبيض إن واشنطن تتحدث إلى البلدين بشأن ما يمكنها فعله لنزع فتيل الموقف المتوتر.

 

وأوضح قائلا "نحن على استعداد للمساعدة فيما يخص الصين والهند. إن كان بوسعنا فعل شيء فيسعدنا المشاركة والمساعدة".

 

وعرض ترامب فى السابق الوساطة بين البلدين. وقالت الصين إنها لا ترى ضرورة لدخول طرف ثالث للوساطة، وبدت الهند مؤيدة لذلك أيضا.

 

 


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