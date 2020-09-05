اليوم السابع
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ترامب يؤكد أن بلاده لا تملك دليلا يثبت تسميم المعارض الروسى نافالني

السبت، 05 سبتمبر 2020 07:00 ص
ترامب يؤكد أن بلاده لا تملك دليلا يثبت تسميم المعارض الروسى نافالني دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه ينبغى للولايات المتحدة النظر "بجدية بالغة" فى اشتباه تسميم المعارض الروسى أليكسى نافالنى، لكنه أوضح أن إدارته لم تصل بعد إلى أى دليل.

 

وقال ترامب فى مؤتمر صحفى، "إنه (أمر) مأساوى ومروع وما كان ينبغى أن يحدث، لم نصل إلى دليل بعد لكننى سألقى نظرة". وأبلغ الرئيس الأمريكى الصحفيين بأن عليهم التركيز على الصين وليس روسيا.

 

ولم يتخذ ترامب موقفا قويا مثل وزارة الخارجية التى عبرت فى وقت سابق الجمعة عن قلقها الشديد تجاه النتائج التى أشارت إلى تسميم نافالني.

 

وكان ستيفن بيجون نائب وزير الخارجية الأمريكى أبلغ السفير الروسى أناتولى انتونوف أن استخدام موسكو سلاحا كيميائيا هو انتهاك واضح لالتزاماتها المنصوص عليها فى معاهدة الأسلحة الكيميائية.

 

ويعالج نافالنى فى مستشفى بألمانيا. وقالت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء إن المعارض الروسى تعرض للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

 

 


ترامب

أمريكا

تسميم

المعارض الروسى نافالني

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