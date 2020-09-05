تحرير 5768 مخالفة متنوعة بحملات مرورية أعلى الطرق خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية .

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة التى اجرتها الإدارة العامة للمرور، باشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5768 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2019 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 208 مخالفة السير بدون تراخيص، 21 دراجات نارية مخالفة، 54 مخالفة موقف عشوائى، 52 مخالفة شروط الترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .