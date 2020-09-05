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تحرير 5768 مخالفة متنوعة بحملات مرورية أعلى الطرق خلال 24 ساعة

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:54 ص
تحرير 5768 مخالفة متنوعة بحملات مرورية أعلى الطرق خلال 24 ساعة حملة مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية .
 
أسفرت الحملات خلال 24 ساعة التى اجرتها الإدارة العامة للمرور، باشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5768 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2019 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 208 مخالفة السير بدون تراخيص، 21 دراجات نارية مخالفة، 54 مخالفة موقف عشوائى، 52 مخالفة شروط الترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 
 

 


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