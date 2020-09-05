تحرير 203 محضر وضبط كميات كبيرة من الأغذية مجهولة المصدر بالشرقية

الشرقية-إيمان مهنى

استعراض محافظة الشرقية، في بيانا مجهودات جهاز حماية المستهلك بالمحافظة خلال شهر أغسطس الماضي والذي أسفر عن تحرير 203 محضرا، وضبطت كميات كبيرة من مواد غذائية مجهولة المصدر.

وأكد اللواء عمر كامل الحوام مدير الجهاز فرع الشرقية أن هناك خطة موضوعه لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطن الإستهلاكية من خلال تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية "مباحث التموين – الطب البيطرى - التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة - شرطة المسطحات بمديرية أمن الشرقية " ، مشيراً إلى أن الجهاز قد شن حملات مكبرة على الأسواق والأنشطة التجارية المتنوعة والمخابز خلال شهر أغسطس بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملة عن تحرير 203 محضراً متنوعاً ضد المخابزالمخالفة بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد أصحاب مخازن بيع البوتاجاز للبيع بسعر أزيد من السعر الرسمى كما تم تحرير محاضر ضد المحال التجارية المخالفة لعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبياناتهم الاتى:-

اولاً:- في مجال الرقابة التموينية على المخابز والمحلات التجارية :

محضر صاحب محل مواد بناء بناحيه الرحمانيه مركز ابو كبير وذلك لحيازه وعرض السلع مجهوله المصدر للبيع وتم التحفظ على عدد 60 شيكاره اسمنت × 50 كيلو جرام باجمالي وزن 3 طن، محضر ضد صاحب محل بقاله بناحيه عزبه بدوي مركز ابو كبير وذلك لحيازه وعرض سلع مجهوله المصدر للبيع وتم التحفظ على عدد 10 باكيت عصير × 27 عبوه، محضر ضد صاحب محل بقاله ومخازن بناحيه شارع سعد زغلول بندر ابو كبير وذلك لعدم الاعلان عن الاسعار بداخل المحل و اداره مخازن بدون ترخيص من الجهات المختصه وحيازه سلع مجهوله المصدر و بدون مستندات وذلك وتم التحفظ على اجمالي 4905 كجم سلع غذائيه متنوعه محضر ضد صاحب ثلاجه مجمدات اسماك بناحيه شارع عمرو بن العاص مركز ابو حماد وذلك لحيازه سلع مجهوله المصدر و بدون مستندات وتم ضبط عدد 5 كرتونه سمك × 22 كيلو جرام باجمالي وزن 110 كيلو جرام.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل عطاره بناحيه شارع الشيخ ابو حماد بندر ابو حماد وذلك لحيازه سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على 20 باكيت السكر × 10 كيلو جرام اجمالي 200 كيلو جرام ومحضر ضد صاحب مصنع لتصنيع الاكياس البلاستيك وذلك لحيازه سلع مجهوله المصدر و بدون مستندات وتم التحفظ على عدد 10 شكائر بولي ايثيلين عالي الكثافه × 25 كيلوجرام باجمالي 250 كيلو جرام ومحضر ضد صاحب محل بيع الاعلاف بالزقازيق وذلك لحيازة سلع مجهوله المصدر و بدون مستندات وتم التحفظ العدد 40 شيكاره علف بادي × 50 كيلو جرام باجمالي وزن 2 طن.

محضر ضد صاحب محل لبيع الاعلاف وذلك لحيازة سلع مجهوله المصدر ،وبدون مستندات وتم التحفظ على عدد 20 شيكاره علف × 50 كيلو جرام باجمالي وزن 1 طن ، محضر ضبط مصنع زيت وذلك لاداره مصنع بدون ترخيص، وتم التحفظ على عدد 200 كرتونه زنه الواحده 12 كيلو جرام، محضر ضد صاحب مخزن وذلك لتجميع عدد 30 شيكاره دقيق مدعم لاعاده بيعها في السوق السوداء، محضر ضد صاحب مخزن وذلك لتجميع عدد 60 شيكاره كيماوي مدعم لاعادة بيعها في السوق السوداء.

تحرير عدد 39 محضر ضد مخابز بيع الخبز البلدي لوجود مخالفات متنوعه اما نقص الوزن او الى عدم الالتزام بالمواصفات، تحرير عدد 3 محضر ضد اصحاب محطات مواد بتروليه وذلك لانشاء واداره محطات بدون ترخيص، 2 محضر ضد مخازن لبيع البوتاجاز وذلك للبيع بأزيد من السعر الرسمي، 23 محضر ضد صاحب محال تجارية ، وذلك لعدم الاعلان على الأسعار ، محضر ضد صاحب مستودع لبيع السلع الغذائيه وذلك لتخزين سجائر بغرض بيعها في السوق السوداء ، تحرير عدد 18 محضر للبيع سجائر باذن السعر الرسمية، تحرير عدد 7 محاضر ضد محل تجاريه لعدم وجود تراخيص تحرير عدد 3 محاضر ضد محل تجاري وذلك لعدم وجود فواتير، تحرير عدد 44 محضر ضد محال تجاريه وذلك لعدم وجود شهادات صحية، المرور على عدد 18 محل تجاري وتم إصدارعدد 3 قرارات غلق لمحال تجاريه غير مرخصة، المرور على 40 منفذ لبيع الخبز البلدي للتأكد من اتباعهم للضوابط الجديده المقرره بالقانون حمايه المستهلك ولا توجد اي مخالفات.

كما شن الجهاز حمله مشتركه مع إدارة التحريات بالجهاز و شرطه المسطحات وتم تحرير عدد 5 محاضر باجمالي وزن 120 طن بيانها كالآتي :ضبط مخزن للمخلفات البلاستيكيه عباره عن جراكن بلاستيك عبوات 4 لتر و20 لتر تزن حوالى 6 طن مخلفات بتروليه لصاحبهم م ص م مقيم في قرية العارين - مركز فاقوس، ضبط مخزن للمخلفات البلاستيكيه عباره عن جراكن بلاستيك عبوات 4 لتر و 20 لتر تزن حوالي 75 طن مخلفات بتروليه لصاحبهم ر م ع مقيم بقرية العربي مركز فاقوس، ضبط مخزن المخلفات البلاستيكيه عباره عن جراكن بلاستيك عبوات 4 لتر و 20 لتر تزن حوالي 8 طن مخلفات بتروليه لصاحبهم س م ق المقيم بعزبه نعمان العليم مركز فاقوس.