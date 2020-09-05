تجديد حبس طالب متهم بقتل سائق توك توك ذبحا لسرقته فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس طالب بالثانوي الصناعي قام بذبح سائق توك توك وطعنه عدة طعنات بين قريتي طنوب في تلا وعمروس في الشهداء، لسرقة التوك توك الخاص بالسائق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية ، يفيد بالعثور علي جثة سائق توك توك يدعي "ط.ر" مقتولا، وتم نقله إلي المستشفي وفي انتظار قرار النيابة العامة وتحقيقاتها في الواقعة .

على الفور تم ضبط القاتل ويدعى " ح.ب.ر " قام بذبح سائق توك توك وطعنه عدة طعنات بين قريتي طنوب في تلا وعمروس في الشهداء بهدف سرقة التوك توك الخاص بالسائق.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه "ط.ر" بهدف سرقة التوك توك والهاتف المحمول، وتمكنت المباحث من استرجاع جميع المسروقات، وجاري عرض المتهم علي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة .