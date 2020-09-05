وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في تايلاند بلغت 3 آلاف و438 حالة توفي منها 58.



وأشارت إلى أن الحالات الجديدة لمواطنين من البرازيل والولايات المتحدة وروسيا والهند وتم اكتشافهم في الحجر الصحي.



وتحتل تايلاند المركز الـ121 على مستوى العالم بالنسبة لعدد حالات الإصابة بالكورونا.