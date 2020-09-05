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بيطري الوادى الجديد: تحصين 6346 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي بالداخلة والفرافرة

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:56 م
بيطري الوادى الجديد: تحصين 6346 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي بالداخلة والفرافرة تحصين الماشية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم السبت، عن الانتهاء من تحصين 6346 رأس ماشية ضد حمى الجلد العقدي من إجمالي 8000 رأس جرى حصرها، بواقع 79.3 % من إجمالي رؤوس الماشية بالمحافظة.

وقال الدكتور ناجى عوض مدير عام الطب البيطري بالمحافظة أن المديرية رفعت درجة الطوارئ وفرضت حظرًا على دخول الماشية على المنافذ الحدودية ومداخل الوادي الجديد، مع استمرار التحصينات ضد المرض على مستوى مراكز المحافظة الخمسة خاصة في مركزي الفرافرة والداخلة.

وكانت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أعلنت عن رصد 145 إصابة بمرض الجلد العقدي في قريتي النهضة واللواء صبيح بمركز الفرافرة وحالتين في قرية القصر بمركز الداخلة، كما جرى إغلاق سوق الكفاح بالفرافرة، وإخطار جميع الجهات المعنية الأمن-الوحدات المحلية-الصحة – الزراعة، وجاري رش الحيوانات والحظائر، خاصة وأن الناموس هو الناقل للمرض الذي تعاني منه الماشية هذه الأيام.

 

 


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