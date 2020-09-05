بلدية لييج البلجيكية تمنح مساعدات للمواطنين المتضررين من أزمة كورونا

كتب : أحمد علوى

خلقت الأزمة الصحية كوفيد-19 فى مختلف مدن بلجيكا، أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى وكانت مصدرًا للفقر، ومن أجل التعامل مع الآثار السلبية الناجمة عن هذا الوباء، قرر CPAS مركز المساعدات الإجتماعية والمجلس البلدي لمدينة ليج البلجيكية توحيد الجهود لإنشاء وحدة كوفيد مؤقتة محددة خصيصًا لسكان لييج الذين يواجهون صعوبات.

ووضعت مدينة لييج و CPAS بشكل فورى مساعدة تستهدف جميع المواطنين الذين يجدون صعوبة في تغطية نفقاتهم ، بعد فقدان الدخل أو قوتهم الشرائية نتيجة للأزمة الصحية.

وللحصول على هذه المساعدة الاجتماعية يجب تقديم طلب وإثبات من الشخص الذي يواجه صعوبة ، موجهة إلى CPAS، أنه فى حاجة نيجة أزمة كوفيد 19.

وبمجرد تحديد حالة الحاجة ، يمكن أن الحصول على هذه المساعدة ، على سبيل المثال ، على شكل مساعدة الإسكان (الإيجار ، متأخرات الإيجار ، إلخ)، مساعدة الطاقة (الغاز، الكهرباء، زيت الوقود، والمياه، وإعادة شحن عدادات الميزانية والفواتير ذات الصلة)، والدعم الصحي (الأدوية، والفواتير الطبية، والاستشارات النفسية، ورسوم المستشفى، وما إلى ذلك)، أو حتى المساعدة المالية أو ذات الصلة الاحتياجات الأساسية الأخرى (النقل، التأمين، الرسوم المدرسية، إلخ).

ومن جانبه، قال جان بول بونجيان رئيس مركز المساعدات الاجتماعية المحلية "هذه المساعدة الإضافية، التي أصبحت ممكنة بفضل الإعانة الفيدرالية، ليست مخصصة فقط للمستفيدين من CPAS في لييج بل يمكن ايضاً للعمال بدوام جزئي ، وطلاب الوظائف، والعاملين لحسابهم الخاص، الاستفادة منها "وتهدف مدينة لييج وCPAS التابعة لها بهذا الاجراء السماح لكل مواطن يواجه صعوبة في مواجهة عواقب هذه الأزمة بفتح أبواب الخدمة".

وللاستفادة من هذه المساعدات يجب تقديم طلب المساعدة إلى وحدة كوفيد قبل 31 ديسمبر 2020.