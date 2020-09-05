اليوم السابع
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السبت، 05 سبتمبر 2020 05:05 م
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القبض على عامل لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والآثار بالبحيرة

السبت، 05 سبتمبر 2020 04:27 م
القبض على عامل لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والآثار بالبحيرة حبس - ارشيفية
فريق المحافظات

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من القبض على عامل بحوزته 3 قطع أثرية وأسلحة نارية ومواد مخدرة بمركز  إيتاى البارود.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد الشعراوى مدير المباحث الجنائية بورود معلومات بقيام "ا. ا. ش" 29 سنة - عامل- ومقيم قرية مركز إيتاى البارود بالاتجار في الأسلحة النارية.

وبتقنين الإجراءات القانونية تم تفتيش منزل المتهم، وعثر على عدد من  الأسلحة النارية غير المرخصة و3 تماثيل يشتبه فى أثريتها بالإضافة إلى مواد مخدرة وعملات نقدية أجنبية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وعرضه على النيابة العامة والتى قررت حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

 


اخبار الحوادث

ايتاى البارود

اسلحة نارية

اثار

الاتجار بالاثار

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