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الصين تعبئ الوقود فى أول وحدة للطاقة النووية بمفاعل مطور محليا.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:10 م
الصين تعبئ الوقود فى أول وحدة للطاقة النووية بمفاعل مطور محليا.. صور جانب من المشروع
كتب خالد إبراهيم

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بدأت الصين أمس تعبئة الوقود فى أول وحدة صينية للطاقة النووية تستخدم تكنولوجيا (هوالونغ 1)، وهو تصميم لمفاعل نووى من الجيل الثالث طورته الصين محليا، ما يجعل الوحدة تقترب خطوة أخرى من مرحلة التشغيل.

 

بدأت عملية تعبئة الوقود فى وحدة الطاقة النووية رقم 5 بمدينة فوتشينج بمقاطعة فوجيان شرقي الصين، وفقا للشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية.

المفاعل
المفاعل

 

واشترك عملاقا الطاقة النووية، مجموعة الصين العامة للطاقة النووية والشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية، في تصميم المفاعل. واجتاز التصميم التفتيش من قبل فريق خبراء وطني في أغسطس 2014، بحسب شينخوا.

جانب من المشروع
جانب من المشروع

 

وبدأت مرحلة إنشاء وحدة الطاقة النووية في 2015، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها العام الجاري، ودخلت الوحدات، من الأولى إلى الرابعة بمشروع فوتشينج، طور التشغيل التجارى في سبتمبر 2017، وولدت إجمالي 130 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء حتى الآن.

مشروع التعبئة
مشروع التعبئة

 

وبحسب الشركة الوطنية للطاقة النووية، فإنه قياسا بتوليد الطاقة باستخدام الوقود الأحفوري، خفضت وحدات الطاقة النووية الأربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 105.44 مليون طن.


الصين

الوقود

الطاقة النووية

مفاعل نووى

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