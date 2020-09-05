اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 07:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السودان فى قلب مصر.. غدا بـ"اليوم السابع"

السبت، 05 سبتمبر 2020 07:00 م
السودان فى قلب مصر.. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم الصادر غدًا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: السيسى يعزى فى ضحايا الفيضانات.. السودان فى قلب مصر.

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

السيسى يعزى فى ضحايا الفيضانات.. السودان فى قلب مصر.. الرئيس يؤكد استعداد القاهرة لتقديم كل سبل الدعم.. «الخارجية»: جاهزون للتنسيق مع الأشقاء فى الخرطوم لمواجهة تداعيات الفيضانات.. و«مجلس الأمن والدفاع السودانى» يعتبر البلاد «منطقة كوارث طبيعية» ويعلن حالة الطوارئ

 

الرئيس السيسى جابر الخواطر.. توقف ليسمع شكوى مسنة مريضة وأمر بتوفير كل احتياجاتها.. والسيدة تعرض أوراق علاجها على الرئيس.. وتدعو له: «ربنا يخليك ويراضيك يا ولدى.. والمصحف منتخباك».. والأجهزة المعنية تتوجه لمنزل السيدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. ويدعو «بائع الفريسكا» لمنتدى شباب العالم


 

إدارة المنتدى تبرز قصة كفاح الشاب إبراهيم عبدالناصر على صدر صفحتها الرئيسية.. وتدعوه للحديث عن كل طموحاته وأحلامه مع الجميع
 

«صبحى» يتعهد بتنظيم يذهل العالم.. «الأهرامات» تبهر ضيوف قرعة مونديال اليد 2021


 

تخصيص 76 قطعة أرض لبناء مساجد ببنى سويف وأسيوط وسوهاج وأسوان الجديدة.. عمارة بيوت الله على رأس أولويات المدن الجديدة فى الصعيد
 

 

اتفاق مصرى - بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد.. وزير الخارجية: أمن مصر والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى.. و«الزيانى» يعرب عن تقدير البحرين لدور الجالية المصرية فى تحقيق تنميتها


 

«الداخلية» تتصدى للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بتحديث وتطوير البرامج التدريبية
 

 

p
 

السيسى

مخالفات البناء

التصالح فى مخالفات البناء

المساجد

كورونا

ليبيا

الداخلية

البحرين

وقف اطلاق النار في ليبيا

مونديال اليد 2021

بائع الفريسكا

منتدى شباب العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

حصاد الجولة 24 بالإيجبشيان ليج.. الأهلى يرفع شعار فاضل على الحلو 11نقطة.. الزمالك عقدة بيراميدز.. أبو جبل يحافظ على الكلين شت.. سقوط مدوٍ للإسماعيلى.. 4 أهداف قاتلة و5 للأجانب.. انتفاضة للإنتاج.. وظهور شيكابالا

حصاد الجولة 24 بالإيجبشيان ليج.. الأهلى يرفع شعار فاضل على الحلو 11نقطة.. الزمالك عقدة بيراميدز.. أبو جبل يحافظ على الكلين شت.. سقوط مدوٍ للإسماعيلى.. 4 أهداف قاتلة و5 للأجانب.. انتفاضة للإنتاج.. وظهور شيكابالا

الداخلية تضبط 10 مطلوبين لحبل المشنقة و292 هاربا من المؤبد.. فيديو

الداخلية تضبط 10 مطلوبين لحبل المشنقة و292 هاربا من المؤبد.. فيديو

سقوط سيول بالمناطق الجبلية فى الكيلو 85 طريق "قنا - سفاجا".. صور

سقوط سيول بالمناطق الجبلية فى الكيلو 85 طريق "قنا - سفاجا".. صور

النائب العام يحيل "سيدة المحكمة" للجنايات بتهمة التعدى على ضابط شرطة

النائب العام يحيل "سيدة المحكمة" للجنايات بتهمة التعدى على ضابط شرطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة