السودان تحت حصار الفيضانات والسيول.. فيديو

مأساة إنسانية يعيشها السودان بعدما تجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار هذا العام الأرقام القياسية فأدت لغرق العديد من المدن بمياه الفيضانات والسيول في الآونة الأخيرة، دفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ، واعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية.

في المقابل أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعازيه وتضامن الشعب المصرى مع أشقاءنا السودانيين واستعداد مصر الدائم لتقديم كافة سبل الدعم.

وكشفت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية تضرر 16 ولاية من ولايات السودان ووفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

في هذا الفيديو نستعرض المزيد حول القصة ..