الرعاية الصحية تجرى 20 عملية بمستشفى السلام ببورسعيد

كتب وليد عبد السلام

حققت مستشفى السلام ببورسعيد احدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية اداة الدولة لتقديم خدمات من منظومة التأمين الصحى الشامل رقماً قياسياً جديداً داخل غرف العمليات بإجرائها 20 عملية جراحية دقيقة عالية التخصص فى يوم واحد فقط وهو ما يعد رقما قياسيا يضاف الى رصيد منظومة التأمين الصحى الشامل .

يذكر أنه تم اضافة 250 تدخل سواء علاجى أو جراحى خلال الثلاثة أشهر الماضية الأخيرة ليصل عدد الخدمات التى تقدمها مستشفيات الهيئة إلى 1623خدمة طبية وعلاجية حتى الآن، وذلك فى إطار العمل والإصرار على توفير جميع حزم الخدمات العلاجية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وكان الدكتور أحمد السبكي، قال إن هيئة الرعاية الصحية فى مرحلة التقييم وتعظيم الاستفادة من الموارد، مشددًا على الالتزام بتنفيذ التكليفات بشكل دقيق، والذى يسهم فى الإسراع من تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، لافتًا إلى أن العمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، لابد وأن يستند على العمل الجماعي، والرقى والتطوير المستمر فى الأداء، واحترام الابتكار والتميز، والوفاء بالتزامات خطة العمل فى التوقيتات المحددة لها وبجودة عالية، وإحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن المصرى على أرض الواقع.