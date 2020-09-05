الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى: أنشأنا 4 صناديق متفرعة ونخضع للرقابة

كتب أحمد عرفة

أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى، أن صندوق مصر السيادى صندوق لملكية مصر وملكية الدولة، وليس ملكية خاصة، موضحا أن صندوق مصر السيادى يستثمر في العديد من المجالات، وتم إنشاء 4 صناديق متفرعة.



وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى، خلال برنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن الصندوق لديه دولاب عمل مثل أي مؤسسة تدير استثمارات، ويتم اتباع مبادئ الشفافية، موضحا أن سندوق مصر السيادى، يحقق مكسبين للدولة، هو صيانة حق الأجيال المقبلة، بجانب خلق خلق فرص لمصادر دخل جديدة للدولة.



وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى، أن الصندوق يوفر مصدر أمان للدخل للدولة يختلف عن المصادر المعهودة للدولة، حيث إن مصدر دخل للدولة المصرية على المدى الطويل، لافتا إلى أن صندوق السيادى يخضع للرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات ، ويتم تقديم تقارير سنوي يتم رفعه للجمعية العمومية وترفع لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.