البرلمان العراقى يكشف فساد بمليارات الدنانير بوزارة الصحة بفحوصات كورونا

كتب مصطفى عنبر

كشف عضو لجنة الصحة النيابية بالبرلمان العرقاى النائب عن تحالف "سائرون" جواد الموسوى، اليوم السبت، عن ملفات فساد تقدر بمليارات الدنانير بوزارة الصحة العراقية شابت الفحوصات لفيروس كورونا. وفقا لموقع شفق نيوز.

وقال الموسوى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم وحضره، أن "لجنة الصحة والبيئة رفعت الكثير من ملفات الفساد المتعلقة بوزارة الصحة، منذ الدورة البرلمانية الحالية وهذه الملفات لغاية اللحظة لم تفتح فى هيئة النزاهة ولم يتم حسم أى ملف منها، ووصلت نحو 30-40 ملفا قيمتها بمئات ملايين من الدولارات". داعيا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى إلى اعادة فتحها مرة اخرى ومخاطبة هيئة النزاهة لمعرفة اسباب وحقيقة عدم فتح هذه الملفات.

وأوضح أن التسويف من قبل هيئة النزاهة فى عدم فتح الملفات يولد إحباطا لأن تلك الملفات ماتزال حبر على ورق حتى الآن، ويدعونا للتساؤل عن أسباب وراء عدم رفعها، ممكن تكون أسبابا تتعلق بالفساد أو سيطرة بعض الأحزاب والشخصيات الكبيرة على هذه الملفات وتمنع فتحها، وأخرها قبل يومين رفعت ملف إلى وزارة الصحة بخصوص درجات الوزارة، وهى ملفات مرفوعة الهيئة النزاهة قبل سنة وحتى الآن لم يجر التحقيق فيها.

وتابع الموسوى: "الوثائق تثبت وجود فساد بناء على تقرير من ديوان الرقابة المالية من خمس صفحات عن فساد بمليارات الدنانير فضلا عن ملفات أخرى تتعلق بفحوصات كورونا فيروس وعملية شراء الخدمة من وزارة الصحة إلى شركات معينة لإجراء هذه الفحوصات وعليها الكثير من الملاحظات منها تأخر الفحوصات وعدم دقتها والتلاعب بأعدادها، مثلا شركة تجرى 500 فحص لكنها تتقاضى أموالا من وزارة الصحة عن قيمة 1000 فحص".