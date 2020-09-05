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البحرين تؤجل عودة المدارس حتى 20 سبتمبر لفحص الكوادر التعليمية من كورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 09:56 م
البحرين تؤجل عودة المدارس حتى 20 سبتمبر لفحص الكوادر التعليمية من كورونا علم البحرين-
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أجلت مملكة البحرين عودة المدارس إلى 20 سبتمبر، وبحسب صيحفة البلاد البحرينية، فإنه تنفيذًا لتوجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمراجعة إجراءات فتح المدارس الحكومية، وبناءً على توصية الفريق الوطني الطبى، وفى ضوء ازدياد عدد الحالات القائمة لفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأيام الماضية، تعلن وزارة التربية والتعليم تأجيل البدء فى العام الدراسي للمدارس الحكومية لفترة أسبوعين، وذلك لفحص جميع الكوادر التعليمية في المدارس الحكومية.

وبذلك تتأخر عودة الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس المقرر لها يوم غدٍ الأحد الموافق ٦ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠م.

 كما يبقى الوضع بالنسبة لمنتسبي قطاعات الوزارة وإداراتها كما كان عليه الوضع في الأسبوع الماضي، إلى حين صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن. أما بخصوص المدارس الخاصة فأكدت الوزارة بأن العودة ستستمر كما هي دون أي تغيير.


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التعليم

العام الدراسى

كورونا

مملكة البحرين

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