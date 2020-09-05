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استقرار سعر اليورو اليوم السبت 5-9-2020 أمام الجنيه المصرى

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:56 م
استقرار سعر اليورو اليوم السبت 5-9-2020 أمام الجنيه المصرى يورو
كتبت ـ ريهام الباشا

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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 5-9-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى  18.60 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

18.65 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.60 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.60 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.56 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.59 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.88 جنيه للشراء.

19.09 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.56 جنيه للشراء.

18.80 جنيه للبيع.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.


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