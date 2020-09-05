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استدعاء ضابط التحريات لسؤاله فى ملابسات ضبط سارقى خزينة شركة بمدينة نصر

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:00 ص
استدعاء ضابط التحريات لسؤاله فى ملابسات ضبط سارقى خزينة شركة بمدينة نصر سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة مدينة نصر، باستدعاء ضابط التحريات فى واقعة القبض على سارقى خزينة شركة بدائرة القسم، حيث تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من (صاحب شركة سيارات، كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشركة ملكه وسرقة خزينة "بداخلها مبلغ مالى وخاتم الشركة المعتمد لدى الجهات المعنية"، بعض الأوراق) وجهاز DVR.

تشكل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة فى الواقعة وتبين أنها مستأجرة لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، كما أكدت التحريات أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطل، "له معلومات جنائية") وأنهما يتخذان من منطقة عزبة الهجانة بنطاق مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية مكاناً للإختباء طرف (عاطل، مقيم بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما والقبض على الثلاثة، وبحوزتهم (فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - 2 عتلة حديدية- مفك كبير الحجم).

وبمواجة اللصين اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأنهما عقب إرتكابهما الواقعة توجها إلى ورشة كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة ملك (أحد الأسخاص "له معلومات جنائية") لفتح الخزينة إلا أنهما اكتشفا عدم إحتوائها على أية مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة فتخلصا منها بإلقائها فى مصرف المنصورية بمنطقة الجيزة، وأن السلاح النارى بقصد الدفاع، وبارشادهما ضبط الأخير "صاحب الورشة"، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها.

وباستدعاء المجنى عليه أقر بإبلاغه كذباً بإحتواء الخزينة على المبلغ المالى المُشار إليه بدعوى سرعة فحص بلاغه وضبط مرتكبى الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 


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