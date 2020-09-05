اختتام فعاليات مهرجان سباق الهجن التنشيطى بشرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء ـ محمد حسين

اختتمت فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء اليوم، فعاليات مهرجان سباق الهجن التنشيطى الأول بعد 3 أيام من المنافسات بين الهجانة من مختلف محافظات مصر، وسلم عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن المنظم للفعاليات ومحمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ جوائز تشجيعية للفائزين بالمراكز الأولى.

وأعلنت لجنة التحكيم أسماء العشرة الأوائل فائزين فى كل شوط طوال فترة السباقات وعددها 29 شوطا، وهى 3 اشواط افتتاحية و26 شوطا متواليا .

وكان أول الفائزين فى الشوط التراثى لمسافة 10 كيلو متر على محمد سلمى حويطات وشوط الزعامة محمد زايد تياها، والشوط الأول خالد جمعة حويطات، والثانى مارثون عبدالله ابوالشيخ حويطات والثالث مارثون سليمان ابوشكرى المعازى من الإسماعيلية، والرابع محافظات محمد أحمد شرارات من الوادى الجديد ، والخامس عياد عيد احيوات من شمال سيناء ، والسادس عابد سليمان حرب مزينة من جنوب سيناء، والسابع خالد جمعة حويطات من السويس، والثامن خالد مصطفى ترابين من جنوب سيناء ، والتاسع محمد غانم عيايدة من الإسماعيلية ، والعاشر سليم سلامة احيوات من شمال سيناء .

وفاز بالشوط 11 أحمد جمعة مشغل قرارشة من جنوب سيناء، والشوط 12 نصار عيد احيوات من شمال سيناء، والشوط 13 فاز به خليل حسن امطير احيوات من شمال سيناء، والشوط 14 عبدالله صالح الفايدى من شمال سيناء، والشوط 15 عواد سالم عواد حويطات من السويس، والشوط 16 سلمى عيد احمد عيايدة من الاسماعيلية، والشوط 17 سليمان حميد ابراهيم اولاد سعيد من جنوب سيناء، والشوط 18 ماجد محمد سالم تياها من الاسماعيلية ، والشوط 19 حمدان سليم ترابين من جنوب سيناء، والشوط 20 محمد حامد شرارى من الوادى الجديد، والشوط 21 ابراهيم حسين احيوات من الاسماعيلية، والشوط 22 محمد التربانى من شمال سيناء ، والشوط 23 محمد حمدان نجم احيوات من الاسماعيلية، والشوط 24 خليل على ابوعكفة احيوات من الإسماعيلية، والشوط 25 ابراهيم المزينى من جنوب سيناء ، والشوط 26 عمر اعطيوى احيوات من شمال سيناء .

ضمت لجنة التحكيم كل من المحكمين خضر اجرابيع سلام، وعمر القرم ، وسارى مسلم عليان، ومهدى سالم سليمان، وكانت انطلقت الفعاليات الخميس الماضى على أرض مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان سباق الهجن التنشيطي الأول للموسم الرياضى 20/21 وينظمه الاتحاد المصرى لرياضات الهجن بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وسط إجراءات الاحتراز من كورونا.

وشارك فى السباق هجن من مختلف محافظات مصر حضر بها ملاكها لخوض السباقات والتنافس على المراكز الأولى وحصد جوائز تشجيعية قدمها الاتحاد المصرى للهجن بالتعاون مع محبين وداعمين للسباقات.



سباقات الهجن تنتصر على كورونا بشرم الشيخ (12)



جانب من الاستعدادات لسباقات الهجن بشرم الشيخ (1)



جانب من الاستعدادات لسباقات الهجن بشرم الشيخ (2)



جانب من الاستعدادات لسباقات الهجن بشرم الشيخ (3)



جانب من الاستعدادات لسباقات الهجن بشرم الشيخ (5)



جانب من الاستعدادات لسباقات الهجن بشرم الشيخ (7)



جانب من الاستعدادات لسباقات الهجن بشرم الشيخ



سباقات الهجن تنتصر على كورونا بشرم الشيخ (1)



سباقات الهجن تنتصر على كورونا بشرم الشيخ (2)



سباقات الهجن تنتصر على كورونا بشرم الشيخ (3)



سباقات الهجن تنتصر على كورونا بشرم الشيخ (4)



سباقات الهجن تنتصر على كورونا بشرم الشيخ (5)



سباقات الهجن تنتصر على كورونا بشرم الشيخ (6)



سباقات الهجن تنتصر على كورونا بشرم الشيخ (7)



سباقات الهجن تنتصر على كورونا بشرم الشيخ (8)



سباقات الهجن تنتصر على كورونا بشرم الشيخ (9)



سباقات الهجن تنتصر على كورونا بشرم الشيخ (10)