اتحاد الغرف التجارية لـ"تليفزيون اليوم السابع": شنط طلاب الحضانة تتراوح بين 30 إلى 1000جنيه

محمد محسوب

أكد علاء عادل سكرتير شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية، أن الإقبال شراء الأدوات المدرسية منخفض نسبياً عن العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا ، وكذلك بسبب تأجيل موعد بدء الدراسة لـ17 أكتوبر .

جاء ذلك في تغطية خاصة أجراها تليفزيون "اليوم السابع"، حول أسعار الأدوات المدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد، في تغطية خاصة أعدها محمد محسوب، وقدمتها شروق وجدي.

وأضاف أن الأسر تشري الأدوات المدرسية الهامة فقط في الفترة الحالية ، موضحاً أن أسعار شنط المدارس تتراوح بين 30 إلى 1000 جنيه للأطفال في الحضانات حسب الماركة والنوع .



تغطية تليفزيون اليوم السابع حول اسعار الادوات المدرسية

وأضاف أن مصر تنتج شنط جيدة للغاية وبأسعار مناسبة لجميع الأسر.

وأشار إلى أن أسعار المقلمة تتراوح بين 5 إلى 100 جنيه، أما الطقم الهندسي يبدأ سعر منة 7.50 جنيهاً، موضحاً أن أسعار القلم الجاف تبدأ من 75 قرشاً والقلم الرصاص يبدأ من 75 قرشاً إلى 7 جنيهات على حسب صناعته من الخشب أو السنون ، وأوضح أن الكراسات من 60 قرشا إلى جنيهين .