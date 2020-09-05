إغلاق محطة مياه بأسوان بسبب تسرب بقعة زيت بالنيل

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أنه نتيجة لمرور بقعة زيتية بنهر النيل قرب محطة مياه فطيرة بكوم أمبو، اليوم، السبت، تقرر إيقاف تشغيل المحطة لحين القضاء على بقعة الزيت، وأنه جار الآن العمل عليها، مما سيترتب عليه انقطاع المياه ببعض قرى نصر النوبة خاصة قرى المدينة.

وفى سياق آخر، اشتكى أهالى قرية سلوا بحري مركز كوم أمبو محافظة أسوان من غرق بعض المناطق فى القرية بمياه الصرف الصحى والمياه الجوفية والتي تسببت فى نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة المحملة بالأمراض والميكروبات، فضلا عن المتاعب الصحية التى أصابت الأهالى بسبب الرائحة الكريهة، كما أن القرية بها صرف صحي ولكنه لم يكتمل دون معرفة الأسباب، موضحين بأنه تم التواصل عدة مرات مع شركة المياه والصرف التابعة للمحافظة لتسيير سيارات تعمل على شفط المياه ولكن لم يتم الاستجابة.

كما اشتكى أهالى منطقة السيل الجديد بجوار مستعمرة محطة محولات الكهرباء بالسيل بأسوان، من وجود بالوعة بدون غطاء منذ 3 أشهر بجوار حضانتين للأطفال، وكابل كهرباء مكشوف مربوط فى عمود الكهرباء فوق خط مياه مكسور، مناشدين المسئولين للتدخل قبل وقوع كارثة.