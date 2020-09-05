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إزاى تشترى سبيكة ذهب عيار 24 بسعر 10 آلاف جنيه فقط؟.. فى برنامج أسواق

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:00 م
إزاى تشترى سبيكة ذهب عيار 24 بسعر 10 آلاف جنيه فقط؟.. فى برنامج أسواق ذهب
كتبت - ريهام الباشا

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كثير من المستهلكين يكون لدية فوائض مالية ولا يعرف كيف يستغلها، هذه الأموال قد تكون قليلة يعني لا يمكن الدخول من خلالها في استثمار أو مشروع، وهنا يفكر الجميع في شراء الذهب كخيار سهل وسريع يحفظ قيمة العملة من التغيرات.
 
وفى حلقة النهاردة من برنامج "أسواق" المذاع على تلفزيون اليوم السابع، هنقدملك اسهل طريقة لشراء سبيكة ذهبية عيار 24 وبسعر 10 آلاف جنيه فقط، خاصة أن هذا المبلغ لا يشتري مشغولات ذهبية يمكن الاستفادة منها، بمعني أن شراء مشغولات ذهبية بهذا المبلغ لا يعد ادخارا، بالعكس قد يؤدي إلي خسارتك المصنعية وهي مبلغ ليس بالقليل، لأنها قد تسجل أكثر من مائة جنيه لكل جرام.
 
 
أولا يجب أن نعرف أن السبائك الذهبية في مصر هي من عيار 24، وهنا مبلغ عشرة آلاف جنيه يمكن أن يشتري سبيكة 10 جرامات، لأن حاصل ضرب 10 جرام من الذهب عيار 24 في سعر الذهب من هذا العيار وهو 988 جنيها ستجد سعر السبيكة 9880 جنيها.
 
هنا البعض يسأل عن قيمة المصنعية أو الرسوم المفروضة على السبائك، وتكون الإجابة أنه يتم فرض 10 جنيهات رسوم على كل جرام، إذن سيتم فرض 100 جنيها فقط على السبيكة، فيصبح إجمالي سعر السبيكة وزن 10 جرامات 9980 جنيها فقط.

اسعار الذهب

الذهب

سبائك الذهب

شراء الذهب

إنتاج الذهب

ذهب

سعر سبيكة الذهب

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