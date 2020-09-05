اليوم السابع
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إزالة 3092 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ببنى سويف حتى الآن

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:33 م
إزالة 3092 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ببنى سويف حتى الآن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف ـ فريق المحافظات

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صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أنه تمت إزالة 3092 حالة تعد بواقع: 2218 حالة على الأراضى الزراعية، و874 حالة على أراضى أملاك الدولة (841 حالة تعد بالبناء المخالف+33 حالة تعد بزراعات غير جادة)، فيما تم إزالة 338 حالة مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في"25 مارس2020" بحظر انتقال وتحرك المواطنين، لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وحتى أمس الجمعة 4 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومى الذى عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي، بشأن سير العمل فى حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي، التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

أكد المحافظ على أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتى تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات "فى المهد"، وفق برنامج زمنى محدد، وفى إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين فى ملف تقنين أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى الذى توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدى لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.

 

 


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