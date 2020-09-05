اليوم السابع
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إزالة 171 حالة تعد على أراض أملاك الدولة والرقعة الزراعية فى قنا

السبت، 05 سبتمبر 2020 08:11 م
إزالة 171 حالة تعد على أراض أملاك الدولة والرقعة الزراعية فى قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
فريق المحافظات

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صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 171 حالة تعد.

وأوضح المهندس عمر عبد الباقى، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، أن حملات الإزالة نجحت فى إزالة 114 حالة تعد بالمبانى على أملاك الدولة بمراكز أبوتشت ونجع حمادى ودشنا والوقف وقنا وقوص وقـفط بمساحة إجمالية 72 ألفا و793 مترا مربعا، كما نجحت فى إزالة 18 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمركزى ونقادة ودشنا ونجع حمادى بمساحة إجمالية 26 فدانا و20 قيراطا و10 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 37 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بمراكز دشنا والوقف وقنا وقـفط بمساحة فدان واحد و7 قراريط و22 سهما، وإزالة 2 حالة بناء عشوائى بمركزى الوقف وقنا بمساحة 180 مترا مربعا.

وأكد محافظ قنا استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى.


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