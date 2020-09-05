اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل سائق توك توك بسبب مشاجرة على معاكسة فتاة بحلوان

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:39 م
إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل سائق توك توك بسبب مشاجرة على معاكسة فتاة بحلوان كلابش ــ ارشيفية
كتب ـ كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة حلوان، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل سائق "توك توك" بسبب مشاجرة على معاكسة فتاة.

وكان تلقى قسم شرطة حلوان، إخطارا من المستشفى بوصول "عبد الظاهر" 20 سنة جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ أودى بحياته، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث بمنطقة المعصرة، وتبين نشوب مشاجرة بين سائق "توك توك" وعاطل بدائرة القسم وسقوط مصاب بطعنة نافذة بالصدر. 

 وتبين من التحريات والتحقيقات  نشوب مشاجرة بسبب معاكسة إحدى الفتيات وسقوط المجنى عليه ، سائق"توك توك" مقيم بدائرة القسم مصاب بطعنة نافذة بالصدر والكتف، وتوفى على إثرها داخل مستشفى قصر العينى، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الحادث وباشرت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


حلوان

عاطل يقتل سائق توك توك في حلوان

جريمة قتل في حلوان

حوادث حلوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

الداخلية تضبط 3748 سائقا لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 3748 سائقا لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة