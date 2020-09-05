إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل سائق توك توك بسبب مشاجرة على معاكسة فتاة بحلوان

كتب ـ كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل سائق "توك توك" بسبب مشاجرة على معاكسة فتاة.

وكان تلقى قسم شرطة حلوان، إخطارا من المستشفى بوصول "عبد الظاهر" 20 سنة جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ أودى بحياته، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث بمنطقة المعصرة، وتبين نشوب مشاجرة بين سائق "توك توك" وعاطل بدائرة القسم وسقوط مصاب بطعنة نافذة بالصدر.

وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بسبب معاكسة إحدى الفتيات وسقوط المجنى عليه ، سائق"توك توك" مقيم بدائرة القسم مصاب بطعنة نافذة بالصدر والكتف، وتوفى على إثرها داخل مستشفى قصر العينى، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الحادث وباشرت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.