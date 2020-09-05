أيقونة التحدى.. محمد يهزم ضمور العضلات "فيديو"

الشرقية - إيمان مهنى

يستحق بجدارة لقب أيقونة التحدي، إنه الطالب محمد عمر خيرى الذى حل ضمن أوائل دفعة 2020 لكلية الحقوق جامعة الزقازيق، لحصوله على تقدير عام ممتاز بمجموع 95%، وقد أكد الطالب المتفوق المصاب بضمور العضلات، والذي سبق وحصل على الطالب المثالي بالكلية، أن مشواره كان مليئا بالصعوبات لكن إيمانه بالله ودعم أسرته كانا دائما الحافز للتفوق، واستكمال طريقه في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.

فى هذا الفيديو، نتعرف معا على قصة محمد عمر خيرى، أيقونة التحدى، الذى لم يهزمه مرض ضمور العضلات..