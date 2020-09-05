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أوروبا ترد على تقارير تهميش بارنييه لدفع مفاوضات بريكست

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:50 م
أوروبا ترد على تقارير تهميش بارنييه لدفع مفاوضات بريكست ميشيل بارنييه
كتبت رباب فتحى

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قال مسؤول في المفوضية الأوروبية يوم السبت إن التقارير التي تفيد بتهميش ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في محاولة لدفع اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة هي "شائعات لا أساس لها"، وفقا لشبكة "بلومبرج" الأمريكية.

وقال تقرير خاص لصحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية في وقت متأخر من يوم الجمعة ، إن قادة الاتحاد الأوروبي سيتدخلون لتحريك المناقشات حيث لا يزال المعسكران منقسمان بشدة. وستتولى رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، التي تتولى بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي ، وتشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي ، المحادثات تاركين بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست لضبط التفاصيل بدقة ، وفقا للصحيفة.

وقال سيباستيان فيشر ، المتحدث باسم الحكومة الألمانية في بروكسل: "كل من يريد التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى التعامل مع ميشيل بارنييه". وكتب الدبلوماسي الألماني في تغريدة "إنه كبير مفاوضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويتمتع بالثقة الكاملة والدعم والثقة من جانب دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين".

وقالت "التليجراف" إنه من المتوقع أن تمهد فون دير لاين الطريق للتدخل في خطاب "حالة الاتحاد" المقرر عقده في 16 سبتمبر.

وستعقد الجولة الأولى من جولتين من المحادثات التجارية المقرر إجراؤها هذا الشهر في لندن الأسبوع المقبل.

وكان كبير مفاوضى بريكست فى الاتحاد الأوروبى، ميشيل بارنييه، قال إنه "قلق ويشعر بخيبة أمل" بشأن نهج المملكة المتحدة فى المحادثات، مما أثار المخاوف من أن المملكة المتحدة ستغادر التكتل فى يناير دون اتفاق، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال لمعهد الشؤون الدولية والأوروبية فى دبلن أنه لم يكن هناك إنجاز فى اجتماع يوم الثلاثاء مع مفاوض المملكة المتحدة، ديفيد فروست. "لم نلحظ أى تغيير فى موقف المملكة المتحدة، ولهذا السبب عبرت علنًا عما أشعر به، بأننى قلق وأشعر بخيبة أمل ".


ميشيل بارنييه

الاتحاد الاوروبى

بريكست

بوريس جونسون

المفوضية الأوروبية

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