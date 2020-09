أوباما يحث الأمريكيين على ارتداء الكمامات فى احتفالات عيد العمال للوقاية من كورونا

شدد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما على أهمية ارتداء كمامات الوجه والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، خلال احتفالات عيد العمال فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال باراك أوباما عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ربما تمر ذكرى عيد العمال فى عطلة نهاية الأسبوع، ولكن لنتذكر جميعًا أننا ما زلنا في منتصف جائحة فيروس كورونا المستجد. ارتدِ قناعًا ومارس التباعد الاجتماعي... ستنقذ الأرواح".

It might be Labor Day weekend, but let’s all remember that we're still in the middle of a pandemic. Wear a mask, practice social distancing, and follow the experts. It’ll save lives.