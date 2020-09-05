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أوباما يحث الأمريكيين على ارتداء الكمامات فى احتفالات عيد العمال للوقاية من كورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 07:12 م
أوباما يحث الأمريكيين على ارتداء الكمامات فى احتفالات عيد العمال للوقاية من كورونا باراك أوباما
كتب محمد سعودي

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شدد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما على أهمية ارتداء كمامات الوجه والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، خلال احتفالات عيد العمال فى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقال باراك أوباما عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ربما تمر ذكرى عيد العمال فى عطلة نهاية الأسبوع، ولكن لنتذكر جميعًا أننا ما زلنا في منتصف جائحة فيروس كورونا المستجد. ارتدِ قناعًا ومارس التباعد الاجتماعي... ستنقذ الأرواح".

 

 

وعيد العمال يحتفل به في الولايات المتحدة أول يوم اثنين في سبتمبر، وفي كثير من الأحيان يتخذ الناس هذا اليوم كيوم للاحتجاج السياسى، مثل احتجاج مليون شخص في فرنسا وتظاهرهم ضد مرشحة اليمين المتطرف جان ماري لوبان، أو كيوم للاحتجاج على بعض الإجراءات الحكومية، مثل مسيرات الدعم للعمال الذين لا يحملون وثائق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

 

أما فيما يخص فيروس كورونا في أمريكا، فقد طلب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى، من الولايات المتحدة الاستعداد لتوزيع لقاح فيروس كورونا بحلول شهر أكتوبر المقبل، ويؤكد الرئيس التنفيذى لشركة فايزر Pfizer، أنه يعتقد أن يكون لدى شركته بيانات كافية لطلب الموافقة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA بحلول أكتوبر.

 

وقال مسئولون داخل الهيئة لشبكة CNN الإخبارية إن ترامب يضغط باستمرار على الهيئة لتسريع جدولها الزمنى لتطوير لقاح، حتى يتمكن من تحقيق انتصار اللقاح بحلول يوم الانتخابات.


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