اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 10 قضايا بقيمة 2.5 مليون جنيه

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:37 ص
أمن المنافذ يضبط 10 قضايا بقيمة 2.5 مليون جنيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (10) قضايا تهريب أبرزها ) مستحضرات تجميل – أمتعة شخصية – أقمشة– إكسسوار هاتف محمول – قطع غيار سيارات – بضائع أجنبية الصنع) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها قرابة (2,5مليون جنيه.

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار: ضبط عدد (1) قضية  ،وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة البيضاء ضبط عدد (1) قضية، وفى مجال الأمن الإجتماعى: مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط عدد (1) قضية.

وتمكنت الجهود فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (35) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات سائقين ، مخالفات مسطح مائى، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1031) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (200) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" : ضبط عدد (1) قضية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

 


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